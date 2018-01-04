Додон оспорит в КС закон о запрете российских новостных программ

4 января, 14:40
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Президент Молдавии Игорь Додон снова отклонил принятый парламентом закон, запрещающий трансляцию российских новостных и информационно-аналитических передач. Об этом сообщает РИА Новости.
Он добавил, что попросил Конституционный суд проверит этот документ.
"На мой взгляд, он противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения", – пояснил Додон на своей странице в Facebook.
Парламент Молдавии повторно принял законопроект "о борьбе с иностранной пропагандой" в конце декабря.
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