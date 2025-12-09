Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2030 года

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в России на период до 2030 года. Соответствующий указ был подписан 8 декабря и опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая стратегия заменяет собой предыдущий аналогичный документ, принятый в 2019 году и рассчитанный на срок до 2025 года. Согласно документу, правительству РФ было поручено в течение 6 месяцев утвердить план мероприятий для ее реализации.

Документ включает 24 пункта, объединенных в семь разделов, которые посвящены оценке состояния национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан, существующим угрозам и вызовам в этой области, а также целям, приоритетным направлениям развития здравоохранения, основным механизмам, этапам и ожидаемым результатам реализации стратегии.

