Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил россиян с Днем героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Президент подчеркнул, что этот праздник неразрывно связан с историей страны.
"Он знаменует подвиги и наших предков, и наших современников. Всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине", – отметил глава государства в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.
По словам Путина, защитники Отечества, солдаты и офицеры всегда проявляли исключительную отвагу, какой бы жестокой не была угроза. Президент отметил, что так было в сражениях 1812 года, на фронтах Первой мировой и Великой Отечественной войны.
"И, конечно, сегодня мы выражаем признательность нашим современникам. Всем, кто за свои выдающиеся поступки был удостоен высоких государственных наград, званий Героев Российской Федерации, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия", – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что страна гордится теми, кто приумножал и приумножает силу государства своим подвижничеством, и, не взирая на риск, самоотверженно спасает других.
"Особые слова – медицинским работникам, представителям многих других профессий, всем, кто сейчас, в наши дни достойно продолжает великие традиции мужества, верности долгу и бескорыстия", – сказал президент.
Он подчеркнул, что в России живут люди различных национальностей, вероисповеданий, убеждений и взглядов, но уважение к героям Отечества объединяет всех нас.
"Убежден: так будет во все времена. С праздником вас! с Днем героев Отечества!" – подчеркнул Путин.
В марте этого года президент подписал указ о награждении медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского за борьбу с COVID-19.
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