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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "морковкой впереди повозки" обещания Брюсселя принять Украину в ЕС.

Это просто пустые слова, считает он. Пескова попросили прокомментировать рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о ее приеме в Евросоюз.

"Конечно, речь идет именно о морковке, которая привязана впереди повозки. Вряд ли это какие-то реальные обещания", – заявил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале.

Днем ранее ЕК рекомендовала совету Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией по поводу их членства в ЕС при соблюдении ряда условий.

Как уточняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сроки вступления Киева в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".

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