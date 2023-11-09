Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине

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Выборы на Украине являются внутренним делом этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, Москва следит за происходящим, добавив, что окончательное решение на Украине не принято. Песков отметил, что для РФ важно, чтобы в Киеве как можно раньше осознали абсурдность идеи победы над Россией.

"Чем раньше они поймут, что так говорить глупо, как минимум, появится надежда", – добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в стране не время для выборов. По его словам, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно "вбрасывать в общество" тематику выборов.

Между тем Владимир Путин сообщил, что уверен в победе России и в том, что страна станет гарантом безопасности для всех народов. Глава государства пояснил, что в ходе спецоперации Россия защищает своих людей, ценности и землю. Сомневаться в победе страны не стоит, подчеркнул он.

Песков указал на отсутствие предпосылок для окончания СВО