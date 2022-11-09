11:40Политика
Песков посетил Луганск, где провел обучение для пресс-служб и СМИ
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил Луганск, где провел курс обучения для местных журналистов и работников пресс-служб ЛНР и ДНР, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Об этом сообщает ТАСС.
"Спасибо Дмитрию Сергеевичу, который сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик", – сказал он на заседании почетного жюри общества "Знание".
Ранее Песков заявил, что в настоящее время у Владимира Путина нет планов посетить новые регионы России из-за плотного графика.
Он уточнил, что в будущем будет решен вопрос административной организации новых территорий РФ.
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