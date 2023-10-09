Путин и Любимова обсудили работу Минкульта в новых регионах

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Владимир Путин встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и обсудил работу ведомства в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

Как отметила Любимова, в новых регионах уже появилось около тысячи библиотек и домов культуры, примерно 1 600 детских школ искусств и 77 музеев. Кроме того, президент РФ заявил, что когда министерство начало свою деятельность в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, то работало всего два кинозала. Сейчас же, по словам главы министерства, на этих четырех территориях открыт 51 кинотеатр.

Более того, Любимова рассказала про развитие детских центров. Министр подчеркнула, что на данный момент семьи могут отправить ребенка на дополнительные занятия, это "очень правильный рывок вперед". В свою очередь, российский лидер внимательно изучил презентацию Минкультуры, сделав акцент на открытом 5 сентября музее-заповеднике "Петергоф" Краеведческого музея в ЛНР.

При этом Любимова сообщила Путину о планах открыть музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и музейно-театральный квартал "Бахрушинский музей" в центре Москвы. Также она заявила об усиленной поддержке российского кино и росте количества зрителей.

"Посещаемость все равно больше чем в два раза увеличилась", – заключил президент РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что системе образования в новых регионах России необходимо уделить особое внимание, чтобы местные школьники и учителя чувствовали себя частью единого образовательного пространства. По словам президента, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях необходимо применять лучшие образовательные практики, создавать условия для повышения квалификации педагогов.

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