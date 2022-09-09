Путин предложил Совбезу РФ обсудить вопрос об обеспечении жильем военных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин на заседании с членами Совета безопасности России подчеркнул важность рассмотрения вопроса об обеспечении жильем военнослужащих.

"У нас сегодня очень важный вопрос по обеспечению жильем военнослужащих Вооруженных сил РФ и других войск, воинских формирований", – цитирует его РИА Новости

Ранее Владимир Путин подписал закон, который расширяет категорию военнослужащих, имеющих право на получение жилья вне очереди.

В перечень вошли Герои России, а также отслужившие по контракту больше 10 лет и уволенные по состоянию здоровья.

Кроме того, в число военных, имеющих право на получение жилья вне очереди, вошли те, кто проходит службу по контракту на воинских должностях, для которых предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины, признанных ограниченно годными и подлежащих увольнению.