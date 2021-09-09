В Кремле не ожидают уменьшения давления США на Россию

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США будут продолжать оказывать давление на Россию. Об этом он сказал в эфире Первого канала.
"Линия на сдерживание нашей страны была, есть и будет. Другой вопрос, насколько интенсивно нынешняя администрация (Белого дома) будет продолжать давление", – отметил Песков.
Он также подчеркнул, что Россия будет придерживаться независимой политики, не подстраиваясь под США. По словам Пескова, линия со стороны Вашингтона не способна привести к тому, чтобы РФ изменила направление во внешней политике.
"Мы настолько адаптировались уже к этому давлению (со стороны США), к санкционным издержкам и так далее, что, наверное, эта политика себя достаточно давно исчерпала", – добавил пресс-секретарь.
Кроме того, он напомнил, что диалог между двумя странами возобновился после женевских переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, но пока идет нелегко.
"Сейчас, несмотря на отсутствие каких-то субстантивных сдвижек, все-таки мы можем констатировать начало диалога. Это сложный диалог, начало было положено в Женеве. До Женевы тоже имели место подготовительные контакты. Но в продолжение женевских договоренностей все-таки диалог идет", – заключил Песков.
Ранее представитель Кремля заявлял, что Россия и США контактируют на различных уровнях, однако о повторной встрече президентов речи пока не идет.
До этого ряд СМИ сообщал, что Москва и Вашингтон приступили к переговорам по подготовке новой встречи Владимира Путина и Джо Байдена.
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