Песков выразил надежду на ввод "Северного потока – 2" в строй

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Россия надеется, что уже никто и ничто не сможет помешать вводу "Северного потока – 2" в строй. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Сейчас мы знаем, что уже проект в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", – подчеркнул представитель Кремля.

Песков полагает, что на фоне нынешних мировых цен на газ заявления об опасности "Северного потока – 2" едва ли вызовут доверие.

"Что касается этих предупреждений украинцам, европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям", – добавил пресс-секретарь президента.

Песков убежден, что Германия будет заинтересована в получении российского газа и после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера.

Ранее первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что новые власти Германии должны осознавать выгоду газопровода "Северный поток – 2", поэтому вряд ли станут препятствовать реализации этого проекта.

По словам сенатора, новое руководство ФРГ может начать критиковать проект, однако данные попытки будут обречены на провал и не приведут к каким-либо практическим последствиям.