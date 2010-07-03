Минздрав утвердил требования к контролю качества медицинской деятельности

Минздрав утвердил требования к организации и проведению внутреннего контроля качества медицинской деятельности. Это позволит сократить риски для пациентов при оказании помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
Качество и безопасность медицинской деятельности будут оценивать с помощью плановых и внеплановых проверок, сбора и анализа статистических данных. Также будет вестись мониторинг наличия лекарств.
Новые требования также определяют меры, которые нужно принимать по итогам проверки.
Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко отметил, что от эффективности внутреннего контроля зависит своевременность предупреждения и предотвращения рисков, создающих угрозу жизни и здоровью людей.
Ранее кабмин выделил более 26 миллионов рублей на закупку незарегистрированных в РФ лекарств для детей. Всего планируется закупить и распределить 11 270 упаковок лекарств.
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