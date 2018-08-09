В Госдуме не поддержали заключение брачного контракта перед свадьбой

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В Госдуме не поддерживают идею обязать молодоженов заключать брачный контракт перед свадьбой. Об этом порталу Москва 24 сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, на имя которой была направлена инициатива.
По мнению Плетневой, обязательное заключение брачного контракта – это "очередная попытка опять осложнить брачные отношения". "Я думаю, это неправильно, это должно быть добровольное решение обоих супругов", – подчеркнула парламентарий.
Депутат отметила, что при разводе многие пары испытывают проблемы с разделом имущества, однако, заключать или нет брачный договор – дело добровольное. Хотя для некоторых семей такая практика может оказаться правильной, "обязать всех – я это не поддерживаю", – пояснила Плетнева.
Сделать заключение брачного контракта обязательным ранее предложил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. По его словам, в настоящее время до 70 процентов браков в России заканчиваются разводом и разделом имущества, поэтому дела о разделе совместно нажитого имущества становятся тенденцией.
Подробнее, как эксперты оценивают идею заключения брачного контракта перед свадьбой, читайте в материале портала Москва 24.
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