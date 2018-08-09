В России предложили обязать молодоженов заключать брачный контракт перед свадьбой

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В России могут обязать молодоженов перед свадьбой заключать брачные соглашения. С таким предложением выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение в адрес думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

По мнению депутата, дела о разделе совместно нажитого имущества становятся тенденцией.

Он отметил, что, по разным оценкам, до 70% браков в России заканчиваются разводом и разделом имущества.

"Необходимо еще на берегу договориться, что будет в случае развода с недвижимостью и сбережениями – уже имеющимися или совместно нажитыми, что будет в случае измены одного из супругов – допустим, пострадавшей стороне отойдет большая часть имущества", – подчеркнул Петров.

Также депутат отметил, что также надо решить с кем останутся дети, а также как будет осуществляться опека. По его мнению, это поможет исключить ситуации "например, когда женщина пытается завладеть львиной долей собственности, угрожает запретить видеться с ребенком".

Ранее сообщалось, что каждый год количество пар в России, заключающих брачные контракты, увеличиваются в 1,5 раза. За прошедший год россияне заключили 90 тысяч таких договоров.

Кроме того, в России могут ввести поправки, упрощающие раздел имущества между бывшими супругами. Бизнес будет переходить к тому, кто им занимался, а второй партнер будет получать компенсацию. Предполагается также дать возможность судьям менять условия брачного договора, если таковой покажется им несправедливым.