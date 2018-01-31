Россияне стали гораздо чаще заключать брачные контракты

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Ежегодно количество пар в России, заключающих брачные контракты, увеличиваются в 1,5 раза. За прошедший год россияне заключили 90 тысяч таких договоров, сообщает "Аргументы недели".

Раньше таких молодых людей называли меркантильными, сегодня же юристы напоминают, что подобный договор избавит от множества проблем не только в случае, если дело дойдет до развода.

Например, говорят эксперты, это отличная возможность уберечь семью от долгов, если у одного из супругов возникнут трудности с бизнесом. Кроме того, в контракте прописывают, кто несет ответственность за выплаты кредитов, взятых в период брака. В этом случае все взыскания коснутся только личного имущества должника.

Ранее сообщалось, что поправки, упрощающие раздел имущества между бывшими супругами, могут внести в семейный кодекс РФ. Бизнес будет переходить к тому, кто им занимался, а второй партнер будет получать компенсацию.

Предполагается также дать возможность судьям менять условия брачного договора, если таковой покажется им несправедливым. Квартиры, находящиеся в совместной собственности супругов, будут регистрировать в Едином госреестре прав на недвижимость (ЕГРН).

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