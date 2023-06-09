Песков выразил обеспокоенность недобросовестной конкуренцией в атомной энергетике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Гердо

Некоторые страны прибегают к недобросовестной конкуренции в атомной отрасли, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается недобросовестной конкуренции, то и с ней не единожды приходилось сталкиваться, к сожалению. Да, это то, что вызывает нашу обеспокоенность. Но мы отдаем себе отчет, что, к сожалению, целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе конкурентной борьбы на международных рынках", – сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия стала лидером на международном рынке атомной энергетики в условиях жесткой конкуренции.

Ранее стало известно, что Великобритания и США заключили партнерство с целью выдавить Россию с рынка атомной энергетики. Премьер-министра Соединенного Королевства заявил, что Россия и Китай могут прибегать к манипуляции и использовать открытость Лондона и Вашингтона.

В то же время, по его мнению, Москва и Пекин желает заполучить интеллектуальную собственность западных стран, использовать их технологии для авторитарных целей и лишить доступа к критически важным ресурсам.

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