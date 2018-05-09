Песков назвал инцидент с ветераном непреднамеренной случайностью

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков назвал случайностью инцидент с ветераном после парада на Красной площади. Охрана попыталась увести пожилого мужчину, когда он хотел подойти к Владимиру Путину.

"Это, конечно же, была непреднамеренная случайность", – заявил Песков в интервью радиостанции "Говорит Москва". "Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

После завершения парада Владимир Путин вместе с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху шли по Красной площади, чтобы возложить венки к Могиле Неизвестного солдата. Тогда присутствовавший на параде ветеран попытался подойти к президенту России, но охрана помешала ему. Обратив внимание на происходящее, Путин вступился за ветерана и пригласил его пойти в Александровский сад вместе.

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