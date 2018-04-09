Медведев пошутил на тему ротации в российском правительстве

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Премьер-министр Дмитрий Медведев пошутил на тему ротации в правительстве перед традиционным совещанием в своей подмосковной резиденции.

Как передает РИА Новости, в начале встречи случилась небольшая заминка: вице-премьеры перепутали места за столом в рабочем кабинете Медведева. Уточняется, что сперва зампредседателя правительства Дмитрий Рогозин чуть было не сел не на свой стул, но затем вице-премьеры сориентировались и заняли положенные им места.

"Забыли, кто где размещается? Ротация произошла", − шутливо прокомментировал этот казус Дмитрий Медведев.

Отмечается, что заминка перед совещанием произошла из-за того, что на встрече 9 апреля присутствовали не все вице-премьеры. В частности, не было Виталия Мутко.