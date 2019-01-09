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11:38

Госдума взялась за судьбоносные задачи

власть

11:38

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Госдуме открылась весенняя сессия. На первом заседании спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил нижней палате в приоритетном порядке рассматривать законопроекты, которые решают конкретные проблемы граждан.

Также, по словам Володина, 2019 год – год начала реализации национальных проектов, работы по повышению реальных доходов россиян.

"В законотворческом портфеле у нас 1 164 законопроекта. Это почти в два раза меньше, чем то количество, которое было в 2016 году", – приводятся на сайте Госдумы слова Вячеслава Володина. Спикер подчеркнул, что "раньше в центре внимания были вопросы разбора "законодательных завалов", а сегодня – мониторинг и анализ правоприменительной практики.

Ранее Вячеслав Володин сообщил, что за все время работы парламента в Государственную думу было внесено более 27 тысяч законопроектов. Было принято более 8 тысяч законов, в том числе 21 кодекс, более 600 законов о ратификации международных договоров. Последнее заседание в осенней сессии 2018 года Госдума завершила 19 декабря.

В ближайшей перспективе в Госдуму будет внесен проект закона о защите людей от противоправной деятельности религиозных объединений.

власть

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