Госдума взялась за судьбоносные задачи

В Госдуме открылась весенняя сессия. На первом заседании спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил нижней палате в приоритетном порядке рассматривать законопроекты, которые решают конкретные проблемы граждан.
Также, по словам Володина, 2019 год – год начала реализации национальных проектов, работы по повышению реальных доходов россиян.
"В законотворческом портфеле у нас 1 164 законопроекта. Это почти в два раза меньше, чем то количество, которое было в 2016 году", – приводятся на сайте Госдумы слова Вячеслава Володина. Спикер подчеркнул, что "раньше в центре внимания были вопросы разбора "законодательных завалов", а сегодня – мониторинг и анализ правоприменительной практики.
Ранее Вячеслав Володин сообщил, что за все время работы парламента в Государственную думу было внесено более 27 тысяч законопроектов. Было принято более 8 тысяч законов, в том числе 21 кодекс, более 600 законов о ратификации международных договоров. Последнее заседание в осенней сессии 2018 года Госдума завершила 19 декабря.
В ближайшей перспективе в Госдуму будет внесен проект закона о защите людей от противоправной деятельности религиозных объединений.
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