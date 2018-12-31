В Госдуму за все время ее работы было внесено более 27 тысяч законопроектов

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За все время работы парламента в Государственную думу было внесено более 27 тысяч законопроектов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает Агентство "Москва".

Он также отметил, что за это время было принято более 8 тысяч законов, в том числе 21 кодекс, более 600 законов о ратификации международных договоров.

Последнее заседание в осенней сессии уходящего года Госдума завершила 19 декабря. К работе народные избранники вернутся 9 января 2019 года.