Трампа могут допросить по делу о "связях" с Кремлем

9 января, 09:44
Фото: ТАСС/Zuma/Dominique A. Pineiro
Дональда Трампа могут допросить по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Адвокаты главы США ожидают запроса со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием.
"Белый дом продолжает полную кооперацию с офисом спецпрокурора для того, чтобы выработать решение как можно раньше", – цитирует представителя Белого дома Тая Кобба "Газета.ру".
Пока стороны не вели переговоров о возможности проведения допроса.
Ранее газета New York Times сообщила, что расследование началось после беседы экс-советника Дональда Трампа в его предвыборном штабе Джорджа Пападопулоса с австралийским дипломатом за бокалом спиртного в одном из баров Лондона.
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