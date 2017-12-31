Скандал из-за "связей" Трампа с Кремлем возник после посиделок в баре

31 декабря, 10:53
Фото: ТАСС/Sachs Ron/CNP/ABACA
Расследование о якобы вмешательстве РФ в американские выборы главы государства в 2016 году было инициировано после беседы экс-советника Дональда Трампа в его предвыборном штабе Джорджа Пападопулоса с австралийским дипломатом за бокалом спиртного в одном из баров Лондона, сообщает газета New York Times.
По данным издания, неформальная беседа состоялась в мае 2016 года в лондонском баре Wine Rooms. а за три недели до этого Пападопулосу якобы доложили, что "Москва располагает сотнями украденных электронных писем, которые нанесут ущерб репутации Хиллари Клинтон и ее предвыборной кампании". Этой информацией экс-советник Трампа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поделился с дипломатом.
Через два месяца украденные электронные письма демократов стали появляться в сети, и тогда австралийские власти передали американским коллегам информацию, выданную Пападопулосом. Издание подчеркивает, что кража электронных писем, а также тот факт, что участник предвыборной кампании Трампа знал об этом, и стали движущими факторами начала разбирательства ФБР о "вмешательстве России" в выборы США.
Россию обвинили во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году после утечки переписки с серверов Демократической партии. Письма дискредитировали в обществе кандидата Хиллари Клинтон. Политические силы в США утверждали, что атаку на сервера провели некие русские хакеры, однако никаких доказательств по инциденту представлено не было.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что слухи о "вмешательстве России" в выборы США в 2016 году ничем существенным не подкреплены и базируются на непроверенных данных.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: