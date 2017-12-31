Скандал из-за "связей" Трампа с Кремлем возник после посиделок в баре

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Расследование о якобы вмешательстве РФ в американские выборы главы государства в 2016 году было инициировано после беседы экс-советника Дональда Трампа в его предвыборном штабе Джорджа Пападопулоса с австралийским дипломатом за бокалом спиртного в одном из баров Лондона, сообщает газета New York Times.

По данным издания, неформальная беседа состоялась в мае 2016 года в лондонском баре Wine Rooms. а за три недели до этого Пападопулосу якобы доложили, что "Москва располагает сотнями украденных электронных писем, которые нанесут ущерб репутации Хиллари Клинтон и ее предвыборной кампании". Этой информацией экс-советник Трампа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поделился с дипломатом.

Через два месяца украденные электронные письма демократов стали появляться в сети, и тогда австралийские власти передали американским коллегам информацию, выданную Пападопулосом. Издание подчеркивает, что кража электронных писем, а также тот факт, что участник предвыборной кампании Трампа знал об этом, и стали движущими факторами начала разбирательства ФБР о "вмешательстве России" в выборы США.

Россию обвинили во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году после утечки переписки с серверов Демократической партии. Письма дискредитировали в обществе кандидата Хиллари Клинтон. Политические силы в США утверждали, что атаку на сервера провели некие русские хакеры, однако никаких доказательств по инциденту представлено не было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что слухи о "вмешательстве России" в выборы США в 2016 году ничем существенным не подкреплены и базируются на непроверенных данных.