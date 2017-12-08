Президент дал старт загрузке танкера сжиженным газом завода "Ямал СПГ"

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин принял участие в церемонии погрузки первого танкера сжиженным природным газом с завода "Ямал СПГ".

Производство топлива началось 5 декабря, а сам проект реализуют на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения, сообщает "Интерфакс".

Инвестиции в "Ямал СПГ" составили около 27 миллионов долларов. Предполагается, что будут построены три линии для производства сжиженного газа, каждая из которых будет выпускать по 5,5 тонны топлива.

В марте 2017 года Владимир Путин сообщал, что при нынешних темпах развития отрасли Россия станет крупнейшим производителем СПГ в мире. Одним из условий был запуск линий производства на Ямале.