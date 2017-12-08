Соглашение по Brexit будет подготовлено к октябрю 2018 года‍

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Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза должно быть готово к октябрю 2018 года, заявил переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

Он отметил, что Евросоюз пока не будет определять точную сумму выплат для Великобритании по Brexit, сообщает "Газета.ру".

Ранее Еврокомиссия заявила о завершении первой фазы переговоров по Brexit. 15 декабря Итоги переговоров представят на утверждение Европейскому совету – саммиту ЕС 14-15 декабря.

Решение о выходе Великобритании из состава ЕС жители страны приняли на референдуме летом 2016 года. Процедуры по Brexit начались 29 марта 2017 года.