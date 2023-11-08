Путин опустился на колено ради фото с детьми в онкоцентре имени Рогачева

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин посетил Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Рогачева и опустился на одно колено ради фото с маленькими пациентами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На видео, снятом в онкоцентре, видно, как Путин вручил детям подарки. Позже одна девочка попросила сфотографироваться с главой государства. Путин решил, что фотография будет удачнее, если он опустится на одно колено.

Президент РФ посетил НМИЦ ДГОИ имени Рогачева в среду, 8 ноября. Он познакомился с работой корпуса ядерной медицины, призванной повысить объемы оказания высокотехнологической медпомощи. Также Путин посмотрел отделение анестезиологии и реанимации, операционную, школьную и игровые комнаты.

Во время визита в центр Путин пообщался как с детьми, так и с их родителями.

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