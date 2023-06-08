Песков заявил, что подрыв аммиакопровода может негативно сказаться на зерновой сделке

Фото: телеграм-канал "Неофициальный Безсонов"

Ситуация с подрывом аммиакопровода Тольятти – Одесса усложняет продление зерновой сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что подобное может сказаться на судьбе зерновой сделки "только негативно".

"Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой", – уточнил Песков.

Также представитель Кремля напомнил, что эта тема "фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас".

7 июня ВСУ повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области. По словам представителя ВС РФ, подрыв был проведен в районе Масютовки.

Позже в российском министерстве обороны подтвердили, что аммиакопровод повредила украинская диверсионно-разведывательная группа. После ЧП были выявлены пострадавшие среди мирных граждан.

Захарова оценила ситуацию с аммиакопроводом Тольятти – Одесса