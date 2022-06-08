В Кремле оценили возможность присоединения Молдавии к Румынии

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В Кремле не обладают детальной информацией о возможном присоединении Молдавии к Румынии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С другой стороны, действительно, нам хорошо известно, что в Молдавии есть определенные силы, которые являются сторонниками, здесь скорее даже не объединения, а поглощения Молдавии со стороны Румынии", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о военном присоединении страны к Румынии и размещении на ее территории войск НАТО. Он добавил, что кампанией против РФ, а также процессами по вооружению Молдавии якобы оправдывается присутствие войск НАТО в стране.

По словам Додона, для объединения с Румынией Молдавии было необходимо показать невозможность самостоятельного обеспечения энергетической, экономической и территориальной безопасности. Он подчеркнул, что нынешний молдавский лидер Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" делают все для политической и экономической ликвидации страны.

