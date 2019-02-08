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08 февраля, 22:45

В ПФР рассказали о способах увеличения пенсии

власть общество

08 февраля, 22:45

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Добровольные отчисления в рамках обязательного пенсионного страхования и отложенный выход на пенсию могут впоследствии увеличить размер пенсионных выплат, сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Как отметили в ПФР, чтобы увеличить размер пенсии, необходимы официальное трудоустройство, контроль работодателя и проверка лицевого счета.

При оформлении пенсии нужно предоставить справку о зарплате за любые пять лет подряд до 2002 года, когда у человека были высокие доходы.

Также увеличить размер выплат могут добровольные негосударственные пенсионные программы и перерасчет уже назначенной пенсии за периоды ухода за детьми, при изменении количества нетрудоспособных членов семьи на иждивении или при переезде на Крайний Север.

Страховые пенсии проиндексировали на 7,05% с 1 января. Страховая пенсия по старости выросла в среднем на 1 тысячу рублей в месяц у большей части пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в России может появиться новый вид пенсии, дополняющей обязательную страховую. В Центральном банке и Министерстве финансов завершают разработку пакета законопроектов.

власть общество

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