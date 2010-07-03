В Госдуме вступились за народную медицину

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В Госдуме намерены добиваться легализации народной медицины на законодательном уровне, сообщил первый зампредседателя комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

"Веками накопленный опыт должен работать на профилактику, реабилитацию, лечение, а значит, на продление жизни каждого россиянина", – цитирует парламентария Агентство "Москва".

Тумусов также выступил за законодательное закрепление понятия "мобильная медицинская помощь", чтобы обеспечить достойный уровень медицинских услуг в отдаленных районах.

Ранее в Российской академии наук предложили обязать производителей гомеопатических средств сообщать на упаковке о недоказанной эффективности препаратов.

Предложение сделано на фоне скандала, когда в публикациях кандидатов в члены РАН нашли псевдонаучные взгляды – научные труды были посвящены теме гомеопатии.