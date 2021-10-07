Песков заявил, что не видел в администрации президента письмо матери Сачкова

13:32
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что знает о письме матери основателя Grouр-IB Ильи Сачкова, подозреваемого в госизмене, из СМИ, однако не видел его в администрации президента, передает ТАСС.
"Я из сообщений СМИ еще вчера узнал о том, что якобы такое письмо было направлено. Но мне неизвестно, как, по каким каналам. Я не видел этого письма у нас в администрации", – подчеркнул представитель Кремля.
Письмо Людмилы Сачковой было опубликовано Forbes накануне и обращено к президенту РФ Владимиру Путину. В его тексте женщина просит главу государства провести честное разбирательство по делу, фигурантом которого является ее сын. Мать основателя Grouр-IB утверждает, что Сачков является искренним патриотом и "не мог предать Родину".
Об аресте Ильи Сачкова по делу о подозрении в госизмене стало известно 29 сентября. Лефортовский суд Москвы избрал основателю Group-IB меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Материалы дела засекречены, что является обычной практикой расследований, связанных с госизменой.
Основателя Group-IB Сачкова арестовали на два месяца
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