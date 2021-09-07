В Кремле прокомментировали статью Кудрина о сокращении госсектора экономики

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения о сокращении госучастия в экономике России и переходе к масштабной приватизации не принималось.
"Пока, как вы знаете, никаких решений на этот счет не принималось, но существуют разные точки зрения", – приводит ТАСС слова Пескова.
Так он прокомментировал опубликованную в журнале "Компания" статью главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, в которой тот высказался в пользу сокращения госсектора в экономике страны за счет приватизации.
В материале автор уточнил, что компании с государственным участием сильно зависят от бюрократической машины. В составе их советов часто числятся чиновники.
По мнению Кудрина, такие компании медленно принимают ключевые решения. Кроме того, автор считает, что государство является не самым эффективным собственником.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не готова к признанию биткойна, а приравнивание этой криптовалюты к деньгам может нанести только вред финансовой и экономической системам.
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