В Кремле прокомментировали задержание россиянки в Белоруссии

13:20
Фото: ТАСС/Вадим Рымаков
Посольство РФ в Минске делает все необходимое для помощи задержанной россиянке Ирине Викхольм. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наше посольство очень внимательно отслеживает в Минске ситуацию и делает все необходимое для обеспечения законных интересов наших граждан", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с белорусскими коллегами.
О задержании россиянки власти Белоруссии сообщили посольству РФ 6 сентября. Белорусская сторона заявила, что россиянку обвиняют в клевете в адрес президента страны Александра Лукашенко.
При этом незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщил, что 58-летняя Викхольм находится в СИЗО в Бресте с мая. По данным организации, ее задержали во время инцидента с самолетом Ryanair.
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