Знакомый россиянки, арестованной в Бресте, рассказал подробности ее задержания

Фото: facebook.com/irina.wickholm

Знакомый россиянки, арестованной в Бресте по подозрению в клевете на белорусского президента, рассказал подробности ее задержания. Владимир Леконт сообщил "Газете.ру", что Ирина Викхольм проживала в Белоруссии нелегально.

"Она жила в стране нелегально. По законам Белоруссии тем, кто проживает больше трех дней, положено прийти и отметиться. Она не отмечалась. После известных событий в Белоруссии 27 мая к ней пришел начальник миграционной службы и спросил ее, как давно она живет в стране и почему не приходила отмечаться. Затем он назначил ей встречу, на которую Ирина пошла, и больше в социальных сетях она не появлялась", – рассказал Леконт.

Знакомый Викхольм отметил, что в Белоруссии Ирина работала сиделкой. В свободное время женщина активно высказывалась в социальных сетях, выступая за права людей и животных.

"Она была борцом за все хорошее против всего плохого. Ее общественная деятельность заключалась в том, что она защищала людей, в том числе представителей ЛГБТ, и животных", – пояснил он.

Также Леконт сообщил, что вместе с другим знакомым россиянки Леонидом Вершининым он обращался в Следственный комитет города Брест и в Следственный комитет Белоруссии, правозащитную организацию "Весна" и в Палату адвокатов, пытаясь узнать ее судьбу. Однако ответ мужчины так и не получили.

Позже, по словам Леконта, с ними связалась некая Ирина, представившись подругой Викхольм, и стала расспрашивать про россиянку. Знакомый женщины предполагает, что звонившая была сотрудницей правоохранительных органов Белоруссии.

Леконт подчеркнул, что Ирина Викхольм планировала покинуть Белоруссию. По словам мужчины, незадолго до задержания она уже отправила часть своих документов в Россию.

О задержании россиянки власти Белоруссии сообщили посольству РФ накануне. Белорусская сторона заявляет, что россиянку обвиняют в клевете в адрес президента страны Александра Лукашенко.

Ранее незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщал, что 58-летняя Викхольм находится в СИЗО в Бресте с мая. По данным организации, ее задержали во время инцидента с самолетом Ryanair.