Дмитрий Медведев поздравил Москву с днем рождения

Дмитрий Медведев поздравил москвичей с Днем города. Он опубликовал фотографию с видом Москвы в Instagram и подписал поздравление.



В эти выходные, 7 и 8 сентября, в Москве отмечается День города. В 2019 году столице исполняется 872 года.

Медведев присутствовал на праздничных мероприятиях на ВДНХ. Также их посетили Владимир Путин, Сергей Собянин, почетные граждане Москвы и представители общественных и молодежных организаций.

Торжественное открытие Дня города прошло в субботу на ВДНХ. Тверская улица, будучи центральной площадкой празднования, стала пешеходной.

Первый день празднования 872-летия столицы завершится грандиозным салютом: по всей Москве прогремит более 70 тысяч залпов. Для шоу подготовили 33 площадки.

Самые интересные события и площадки Дня города – в трансляции сайта Москва 24.



