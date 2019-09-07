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15:46

Дмитрий Медведев поздравил Москву с днем рождения

власть город День города

15:46

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Фото: twitter.com/MedvedevRussia

Дмитрий Медведев поздравил москвичей с Днем города. Он опубликовал фотографию с видом Москвы в Instagram и подписал поздравление.

В эти выходные, 7 и 8 сентября, в Москве отмечается День города. В 2019 году столице исполняется 872 года.

Медведев присутствовал на праздничных мероприятиях на ВДНХ. Также их посетили Владимир Путин, Сергей Собянин, почетные граждане Москвы и представители общественных и молодежных организаций.

Торжественное открытие Дня города прошло в субботу на ВДНХ. Тверская улица, будучи центральной площадкой празднования, стала пешеходной.

Первый день празднования 872-летия столицы завершится грандиозным салютом: по всей Москве прогремит более 70 тысяч залпов. Для шоу подготовили 33 площадки.

Самые интересные события и площадки Дня города – в трансляции сайта Москва 24.

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Сюжет: День города – 2019

власть город День города

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