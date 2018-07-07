МГИК отказал в регистрации на должность мэра Москвы двум кандидатам

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Московская городская избирательная комиссия (МГИК) приняла решение об отказе в регистрации на должность мэра Москвы двум кандидатам, а также приняла заявления двух других кандидатов о снятии своих кандидатур. Об этом сообщила член МГИК Рима Кузнецова

По ее словам, Мосгоризбирком уведомили о своем выдвижении кандидаты Дмитрий Гудков и Владимир Кувшинов. Документы о выдвижении они представили. Однако Гудков представил почти все документы, кроме подписей 47 муниципальных депутатов. То есть необходимого количества подписей нет, что является основанием для отказа в регистрации.

Кувшинову было отказано в регистрации по причине сдачи в комиссию неполного пакета необходимых документов.

Кроме этого, Мосгоризбирком принял заявления от Максима Славина и Сираждина Рамазанова о снятии своих кандидатур с выдвижения на должность мэра столица.

Ранее сообщалось, что МГИК приняла решение об утрате статуса ряда кандидатов на должность мэра Москвы. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

Кандидаты, в числе которых Илья Баков, Владислав Бузаров, Денис Ганич, Александр Горлов, Наталья Донцова, Александр Закондырин, Антон Красовский, Сергей Митрохин, Алексей Назаров, Дмитрий Новиков, Ильдар Резяпов, Александр Романов, Валерий Ручнов, Герман Стерлигов, Игорь Суздальцев, Антон Тарасов, Сергей Троицкий, Руслан Халиуллин, Илья Яшин, Михаил Бутримов, Владимир Кувшинов, Ярослав Сидоров, Дмитрий Гудков, не предоставили документы, необходимые для регистрации, до указанного срока.

Таким образом они отказались от дальнейшего участия в избирательной кампании и утратили статус кандидата на должность мэра.

Окончательный состав Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра при Общественной палате столицы планируют сформировать 17 июля.

Штаб создают из представителей ОП города. О начале его формирования сообщили 22 июня. Главой стал Венедиктов, его заместителями избраны председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, заместитель председателя комиссии ОП Москвы по развитию гражданского общества Вадим Ковалев, а также председатель комиссии ОП Москвы по развитию общественного контроля и взаимодействия с общественными советами Александр Шарлай.

С 25 июля начинает работать мобильный избиратель. К тому времени должны быть сформированы справочники и переведены все данные по этим участкам.