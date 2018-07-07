Мосгоризбирком лишил часть кандидатов в мэры столицы данного статуса

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) приняла решение об утрате статуса ряда кандидатов на должность мэра Москвы. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии, передает Агентство "Москва".

Кандидаты, в числе которых Илья Баков, Владислав Бузаров, Денис Ганич, Александр Горлов, Наталья Донцова, Александр Закондырин, Антон Красовский, Сергей Митрохин, Алексей Назаров, Дмитрий Новиков, Ильдар Резяпов, Александр Романов, Валерий Ручнов, Герман Стерлигов, Игорь Суздальцев, Антон Тарасов, Сергей Троицкий, Руслан Халиуллин, Илья Яшин, Михаил Бутримов, Владимир Кувшинов, Ярослав Сидоров, Дмитрий Гудков, должны были предоставить в МГИК документы, необходимые для регистрации, не позднее 18:00 3 июля 2018 года.

Перечисленные кандидаты документы до этого времени не представили. Таким образом они отказались от дальнейшего участия в избирательной кампании и утратили статус кандидата на должность мэра.

На сегодняшний день из 33 кандидатов в мэры Москвы в Мосгоризбирком подали все необходимые документы лишь семь человек. Остальные 26 кандидатов сами отказались от участия в выборах.

Кроме того, на сегодняшний день необходимое число подписей собрали пока пятеро кандидатов.

По словам члена МГИК Дмитрия Реута, 26 человек не имели намерений баллотироваться. Он предположил, что они преследовали какие-то другие цели.

Все необходимые документы сдали самовыдвиженец Сергей Собянин, кандидат от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов, кандидат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев, кандидат от партии КПРФ Вадим Кумин и кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин.

Ранее сообщалось, что в Общественном штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы при Общественной палате города планируют создать корпус наблюдателей. Туда войдут около четырех тысяч человек.

В столице насчитывается примерно 3,6 тысячи избирательных участков. Еще около 360 участков рекомендовали организовать вне города, на дачах. Обучать наблюдателей в течение лета будут представители движения в защиту прав избирателей "Голос".

Ранее Общественная палата Москвы рекомендовала МГИК следовать шести принципам при создании "дачных" участков для голосования. При этом уточнялось, что число участков за пределами столицы не должно превышать 10% от их количества в самой Москве.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.