Из 33 кандидатов 26 сами отказались от участия в выборах мэра Москвы – МГИК

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Из 33 кандидатов в мэры Москвы в Мосгоризбирком подали все необходимые документы лишь семь человек, сообщает Агентство "Москва". Остальные 26 кандидатов сами отказались от участия в выборах.
Кроме того, на сегодняшний день необходимое число подписей собрали пока пятеро кандидатов.
По словам члена МГИК Дмитрия Реута, 26 человек не имели намерений баллотироваться. Он предположил, что они преследовали какие-то другие цели.
Ранее сообщалось, что все необходимые документы сдали самовыдвиженец Сергей Собянин, кандидат от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов, кандидат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев, кандидат от партии КПРФ Вадим Кумин и кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября. Каждому кандидату нужно было собрать до 3 июля подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен собрать подписи 36 тысяч избирателей.
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