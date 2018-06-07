Путин рассказал, с кем из мировых лидеров общается на "ты"

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Во время прямой линии Владимир Путин рассказал, с кем из известных политиков и мировых лидеров у него сложились неформальные отношения.

По словам президента России, с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном он общается на "ты".

В то же время, добавил Путин, в беседах с чешским лидером Милошем Земаном он предпочитает говорить на "вы", ведь президент Чехии все-таки старше.

В ходе прямой линии президент РФ также заявил, что в Европе публично обсуждают необходимость отменить антироссийские санкции.

Прямая линия с Владимиром Путиным продолжалась 4 часа 20 минут. За это время глава государства ответил на 73 вопроса россиян. Они касались, главным образом, социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта, а также планов по повышению пенсионного возраста и цен на топливо. Всего на прямую линию президента поступило более двух миллионов обращений.

Подробнее об итогах прямой линии с Владимиром Путиным читайте в материале портала Москва 24.