В Европе публично говорят о необходимости отменить санкции против РФ – Путин

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Владимир Путин во время Прямой линии в четверг, 7 июня, заявил, что в Европе публично обсуждают необходимость отменить антироссийские санкции.

"В Европе не только "на ухо", а уже публично говорят о необходимости отмены санкций против России", – сказал президент.

Ранее глава государства оценил угрозу третьей мировой войны. По его мнению, войну "сдерживает понимание, что это станет концом цивилизации".

Президент отвечает на вопросы россиян, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Проследить за прямой линией можно вместе с порталом Москва 24 с помощью онлайн-трансляции.