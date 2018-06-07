Песков назвал вопросы на Прямую линию с президентом "лучшей социологией"

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Вопросы, которые поступили на Прямую линию с президентом России проанализируют, сгруппируют по темам и направят профильным министрам и губернаторам соответствующих регионов, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, ответы Путина в ходе прямого эфира – это глубокий анализ, и можно ждать конкретных поручений по тем или иным темам. "Прямая линия – это лучшая социология: ни одна социология такой широкой выборки не имеет", – добавил Песков.

7 июня проходит традиционная прямая линия с президентом России. Лидер страны ответит на вопросы россиян об общественно-политической и социально-экономической жизни страны.

Проследить за Прямой линией онлайн можно вместе с порталом Москва 24.