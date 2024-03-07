Путин заявил, что поддерживает форму с помощью спорта и практически исключает алкоголь

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Владимир Путин рассказал, что поддерживает физическую форму, занимаясь спортом, и советует всем делать так же. Об этом он сказал во время общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Его слова приводит РИА Новости.

"Что касается физической формы – я всегда отвечаю единообразно, здесь ничего такого абсолютно нет. Все время говорю: спортом, спортом надо заниматься. И как бы рекомендую всем другим это делать", – подчеркнул он.

Президент также добавил, что практически исключает алкоголь и старается отказываться от крепких напитков. Можно поддерживать здоровье с помощью закаливания, например, контрастного душа, посоветовал он.

Путин напомнил, что в перспективе планируется предоставлять налоговый вычет россиянам, которые на регулярной основе занимаются физической активностью и сдают нормы ГТО. Он сделал акцент на том, что государство будет помогать людям, которые проявляют заботу о своем здоровье. Спорт – лучшее средство для поддержания формы, резюмировал он.

Ранее глава государства поручил исключить из системы физической культуры и спорта в РФ излишнюю коммерцию.

Он призвал сделать физкультуру доступной для россиян и попросил министерство спорта заняться этим вопросом. Как отметил президент, муниципалитеты должны поддерживать намерение граждан сохранять физическую форму и вести активный образ жизни.



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