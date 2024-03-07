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07 марта, 13:28

Транспорт

Путин сел в кабину авиатренажера в Краснодаре

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Владимир Путин в ходе своего визита в Краснодар сел за штурвал авиационного тренажера в летном училище. Соответствующее видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Президент опробовал авиатренажер в Краснодарском высшем военном авиационном училище. В кабине он был с девушкой-летчицей.

"Прокатимся?" – пошутил глава государства, залезая в кабину.

В феврале Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова, чтобы совершить полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

Путин находился в воздухе 30 минут. После приземления президент поделился впечатлениями. По его словам, воздушное судно является надежным и хорошо управляемым.

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