07 марта, 13:28Транспорт
Путин сел в кабину авиатренажера в Краснодаре
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Владимир Путин в ходе своего визита в Краснодар сел за штурвал авиационного тренажера в летном училище. Соответствующее видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Президент опробовал авиатренажер в Краснодарском высшем военном авиационном училище. В кабине он был с девушкой-летчицей.
"Прокатимся?" – пошутил глава государства, залезая в кабину.
В феврале Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова, чтобы совершить полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.
Путин находился в воздухе 30 минут. После приземления президент поделился впечатлениями. По его словам, воздушное судно является надежным и хорошо управляемым.
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