У компаний могут начать конфисковывать автобусы из-за отсутствия лицензий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
У компаний, занимающихся перевозками людей без лицензии, могут начать конфисковывать автобусы, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела технического надзора ГУОБДД МВД РФ Сергея Чипурина.
Законопроект подготовлен Минтрансом, ведется работа по внесению изменений в КоАП. Ужесточение санкций "позволит создать те условия, при которых перевозки должны быть безопасны", отметил Чипурин.
1 марта вступили в силу положения о лицензировании перевозок автобусами не только пассажиров по маршрутам общественного транспорта, но и иных лиц. Лицензию обязаны получать все индивидуальные предприниматели и организации, занимающиеся автобусными перевозками.
В течение 120 дней перевозчики должны оформить лицензии. В это время отсутствие лицензии не является нарушением.
Без лицензии перевозчикам грозит штраф в размере 50 тысяч рублей – для физлиц, 100 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей и 400 тысяч рублей – для юридических лиц.
Как получить лицензию на перевозку пассажиров в автобусе
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