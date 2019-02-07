Счетная палата забраковала законопроект об устойчивом Рунете

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Реализация законопроекта об устойчивом Рунете приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке. Об этом говорится в официальном отзыве Счетной палаты на документ, сообщает "Интерфакс".

Эксперты ведомства указывают, что законопроект содержит риск расходов всех уровней бюджетной системы страны. При этом в финансово-экономическом обосновании к документу указывается, что федеральный бюджет не понесет нагрузки при реализации инициативы.

Вместе с тем законопроект обяжет операторов связи устанавливать технические средства противодействия угрозам, целостности, устойчивости и безопасности функционирования Рунета. Оборудование же будет предоставляться компаниям на безвозмездной основе.

Кроме того, документ подразумевает создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также проведение учений, способствующих повышению информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования Рунета.

Ранее в этот день правительство России поддержало инициативу депутатов Госдумы при условии, что законопроект будет доработан ко второму чтению. В частности, документ должен содержать положения о требованиях к техническим средствам противодействия угрозам.