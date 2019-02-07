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15:01

Путин вручил премии молодым ученым

власть наука

15:01

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Молодые ученые и специалисты получили дипломы о присуждении президентских премий в области науки и инноваций за 2018 год. Награды лауреатам вручил Владимир Путин, передает ТАСС.

Прошедшую в Кремле церемонию приурочили ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля. Указ о присуждении премий Путин подписал в минувший вторник.

Цель учрежденной в 2008 году премии связана со стимулированием дальнейших исследований и созданием благоприятных условий для новых научных открытий. Специалисты, сделавшие значительный вклад в развитие отечественной науки и разработавшие новые технологии, в этом году получили 2,5 миллиона рублей. А со следующего года размер награды вырастет до пяти миллионов рублей.

Ранее помощник главы президент Андрей Фурсенко отмечал, что премий удостоены сотрудники Института оптики атмосферы имени Зуева Сибирского отделения РАН Евгений Горлов и Виктор Жарков. Они создали новый метод дистанционного обнаружения взрывчатки. Кроме того, награду присудили открывшей новые механизмы устойчивости насекомых-вредителей к биоинсектицидам Екатерине Гризановой из Новосибирского государственного аграрного университета и другим ученым.

Помимо диплома и денежного вознаграждения, премия состоит из почетного знака лауреата премии и удостоверения к нему, а также фрачного знака лауреата.

В конце января глава государства принял участие в заседании попечительского совета МГУ имени Ломоносова. Он отметил, что вести разработки в сфере искусственного интеллекта необходимо в рамках исследований в российских вузах.

Путин в Кремле вручил премии молодым ученым

власть наука

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