Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:09

Медведев упразднил комиссию по алкогольному рынку

власть

14:09

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов

В России упразднили комиссию по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка. Соответствующее решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев, передает News.Ru.

"Упразднить правительственную комиссию по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В конце января Минздрав России сообщил, что с 2006 года в стране сократилось потребление алкоголя почти на 40%. В настоящий момент россияне потребляют 10 литров на душу населения.

В тройку самых пьющих стран входят Литва (18,2 литра), Белоруссия (16,4) и Молдавия (15,9). Россия занимает четвертое место в рейтинге. Самыми пьющими регионами в стране оказались Чукотский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Сахалинская области, Республика Коми.

Читайте также

власть

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика