Медведев упразднил комиссию по алкогольному рынку

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов

В России упразднили комиссию по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка. Соответствующее решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев, передает News.Ru.

"Упразднить правительственную комиссию по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В конце января Минздрав России сообщил, что с 2006 года в стране сократилось потребление алкоголя почти на 40%. В настоящий момент россияне потребляют 10 литров на душу населения.

В тройку самых пьющих стран входят Литва (18,2 литра), Белоруссия (16,4) и Молдавия (15,9). Россия занимает четвертое место в рейтинге. Самыми пьющими регионами в стране оказались Чукотский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Сахалинская области, Республика Коми.