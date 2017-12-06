Минфин предложил сажать в тюрьму за оплату покупок криптовалютой

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Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что за оплату покупок криптовалютой нужно ввести ответственность вплоть до уголовной. Соответствующие поправки в законодательство уже готовятся.
В качестве примера чиновник привел сеть фермерских магазинов LavkaLavka, которая одной из первых в России стала принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои товары и услуги, сообщает РИА Новости.
"Конституция декларирует, что средством расчета на территории РФ является рубль, из этого следует, что нельзя рассчитываться ни в чем другом. Если у вас мало рублей, вы можете продать ваш биткойн за рубли и за рубли купить в LavkaLavka пирожок. Но прийти и оплатить биткойнами вы не можете, это конституционный принцип", – отметил Моисеев.
По словам замминистра, наказания будут в основном административные. "Но в случае если кто-то специально организовал какие-то криптовалюты с целью каких-то расчетов, то за это будет вплоть до уголовного. Уголовное наказание будет за организацию в особо крупном размере", – сказал он.
При этом Моисеев не стал оспаривать право покупать криптовалюты. "Это не разрешено, но и не запрещено", – добавил он.
Также Моисеев признал, что работа над законопроектом может затянуться, поскольку Минфин будет "долго-долго все эти формулировки оттачивать".
Накануне курс биткойна впервые превысил отметку в 12 тысяч долларов. Во вторник, 5 декабря, на 17:00 одна единица криптовалюты торговалась по 12,111 тысячи долларов. Спустя час биткойн откатил на 11,94 тысячи долларов.
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