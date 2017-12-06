Биткойн впервые преодолел отметку в 12 тысяч долларов

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Курс биткойна впервые превысил отметку в 12 тысяч долларов. Во вторник, 5 декабря, на 17:00 одна единица криптовалюты торговалась по 12,111 тысячи долларов. Спустя час биткойн откатил на 11,94 тысячи долларов.
С начала декабря биткойн подорожал на 20 процентов, а его капитализация превысила 200 миллиардов долларов, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Этому предшествовало падение курса биткойна на 30 процентов, произошедшее в середине ноября. Тогда инвесторы переключились на валюту BitcoinCash. Однако затем курс превысил 11 тысяч долларов.
4 ноября у криптовалюты появились свои миллиардеры – ими стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы.
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