Названы первые в мире биткойновые миллиардеры

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У криптовалюты биткойн теперь тоже есть свои миллиардеры. Братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы признаны первыми биткойновыми миллиардерами.

В 2013 году Уинклвоссы приобрели 1% всего мирового запаса этой криптовалюты. Тогда на покупку они потратили 11 миллионов долларов, сообщает газета Telegraph.

Братья не намерены продавать криптовалюту. Они считают биткойн усовершенствованным золотом.

Ранее сообщалось, что в конце ноября этого года курс биткойна составил 8,7 тысяч долларов. За криптовалюту на бирже Coindesk дают около 508 тысяч рублей в долларовом эквиваленте.