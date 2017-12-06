Путин может в любое время объявить об участии в выборах – Песков

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин может в любой момент заявить об участии в выборах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, готовым нужно быть каждый день. Пресс-секретарь пояснил, что ему неизвестно точно, когда Путин собирается сделать это. ""Я не знаю, а слухи у нас как раз насчет каждого дня и ходят", – цитирует ТАСС Пескова. Большая пресс-конференция Путина должна состояться 14 декабря.

Выборы главы государства назначены на 18 марта 2018 года. О намерении участвовать объявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов от "Партии Роста", журналистки Екатерина Гордон и Ксения Собчак.

Премьер-министр Дмитрий Медведев пока не планирует выдвигать свою кандидатуру. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин также участвовать не собирается.