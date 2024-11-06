В Кремле заявили, что Россия не пытается "победить доллар"

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Россия не пытается победить доллар, потому что эту валюту и не нужно пытаться побеждать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Доллар – это одна из мировых валют. Это валюта одной из самых крупнейших экономик мира. И, к сожалению, эта экономика мира, ну, наверное, по глупости сделала ошибку и стала из доллара делать оружие. Это их ошибка. Они просто не поняли последствия", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что такими последствиями являются опасения других стран относительно американской валюты. Политик заявил, что все страны понимают, что сейчас доллар США начинают использовать как политическое орудие против РФ. При этом каждая страна понимает, что такое может произойти с каждым. В связи с этим государства задумываются о резервных и альтернативных способах платежей.

При этом, по словам представителя Кремля, несмотря на то, что тема взаимодействия в финансово-экономической сфере фигурировала на повестке дня недавнего саммита БРИКС, предметного обсуждения единой валюты объединения еще не было.

Ранее Песков заявлял, что сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против доллара и прочих валют. Этими словами пресс-секретарь президента России ответил на публикацию издания The Economist, посвященную обсуждению якобы плана победы над долларом в ходе саммита.